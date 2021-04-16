Лавров заявил, что новые американские санкции "по плечу" России

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Россия не обладает возможностью представить сопоставимый ответ на американские санкции в отношении госдолга, однако эти ограничения российской экономике "по плечу", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Были объявлены секторальные санкции в отношении российского государственного долга и обращения с этим долгом. У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты такого масштаба, хотя этот масштаб нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике. Я думаю, так оно и будет. Мы в любом случае из любых ситуаций находили и будем находить выход", – сказал он.

Министр сообщил, что в качестве ответной меры на санкции Москва вышлет 10 американских дипломатов.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", – пояснил Лавров.

Еще одной контрмерой Москвы станет запрет найма на работу граждан РФ и третьих стран в американские диппредставительства на территории России, рассказал министр.

"Мы запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в соответствии с российским законодательством, включая Трудовой кодекс, процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран", – отметил Лавров.

Кроме того, Москва запретит американцам отправлять представителей своих ведомств на кратковременные безлимитные поездки в Россию для работы в диппредставительствах.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.

Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва по принципу взаимности ответит на ограничения Вашингтона. Также Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого обсудил возможные ответные меры на новые санкции США.

Позднее Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков изложил ответные меры Москвы послу США в России Джону Салливану.