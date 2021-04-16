Путин обсудил с Совбезом ответные меры на новые санкции США

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого обсудил возможные ответные меры на новые санкции США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны. Президент также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе", – сказал Песков.
Он уточнил, что главной темой обсуждения стало военное строительство.
"Также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", – добавил представитель Кремля.
В совещании приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.
Комментируя новые санкции, Песков заявил, что Москва по принципу взаимности ответит на ограничения Вашингтона. Он отметил, что последнее слово в данном вопросе за Владимиром Путиным.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: