Путин обсудил с Совбезом ответные меры на новые санкции США

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Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого обсудил возможные ответные меры на новые санкции США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны. Президент также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе", – сказал Песков.

Он уточнил, что главной темой обсуждения стало военное строительство.

"Также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", – добавил представитель Кремля.

В совещании приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.

Комментируя новые санкции, Песков заявил, что Москва по принципу взаимности ответит на ограничения Вашингтона. Он отметил, что последнее слово в данном вопросе за Владимиром Путиным.