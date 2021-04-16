В Кремле прокомментировали санкции США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва по принципу взаимности ответит на новые санкции США. Он отметил, что последнее слово в данном вопросе за Владимиром Путиным, сообщает RT.

"Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он является основополагающим. Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", – сказал представитель Кремля.

Песков также считает неприемлемым для России пристрастие США к введению санкций. По его мнению, точки зрения лидеров американской и российской сторон не совпадают в понимании выстраивания взаимовыгодных отношений.

"Здесь, наверное, вряд ли можно говорить о совпадении взглядов. И, конечно, неприемлемым остается санкционное пристрастие наших американских визави", – отметил пресс-секретарь.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.

