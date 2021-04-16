Эксперт заявил, что в отношениях США и России есть позитив

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Выступление американского лидера Джо Байдена, посвященное РФ, было предсказуемо. США пытаются использовать позицию "кнута и пряника", но в этом есть и положительные моменты, выразил мнение старший научный сотрудник института США и Канады Павел Кошкин.

"Все было настолько предсказуемо, порадовало только, как бальзам на уши, что он Россию признал великой державой, с которой нужно вести диалог. Такая политика кнута и пряника. Мы вводим санкции – надо назвать Россию великой державой. На каждый кнут находится свой пряник", – цитирует эксперта РИА Новости.

По его мнению, вся риторика относительно РФ делается ради внутриполитического пиара. Кроме того, Байден хочет доказать, что его политическая риторика не расходится со словами, уточнил Кошкин. Американский лидер учитывает ошибки предыдущего президента – демократа Барака Обамы, которого как раз обвиняли в этом.

Что касается самих отношений Соединенных Штатов и России, то они в ужасном состоянии, но есть положительные моменты, считает Кошкин.

"Скорее всего, саммит пройдет. Россия не станет отказываться от саммита, потому что заинтересована в этом вопросе. США продолжат совмещать эту политику кнута и пряника – разговор с позиций силы, с позиции компромисса", – отметил эксперт.

Ранее Джо Байден назвал Россию и США великими державами и отметил, что несут сообразную этому статусу ответственность. Во время трансляции Байден также оценил беседу между лидерами двух стран как искреннюю и уважительную. Отмечается, что президенты назвали прямое общение фактором построения эффективных отношений.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.