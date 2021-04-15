Захарова назвала реакцию стран НАТО на санкции США вассалитетом XXI века

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила реакцию стран НАТО в поддержку санкций США против России. Об этом она заявила в интервью ТАСС.
15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ.
Позднее Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. Кроме того, Великобритания вызвала посла РФ в МИД страны.
Захарова выразила мнение, что реакция Польши и Великобритании является признаком порочной блоковой дисциплины.
"Решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность", – пояснила представитель МИД.
Она добавила, что подобное поведение демонстрирует вассалитет XXI века.
Ранее Захарова заявила, что США поставили под сомнение целесообразность применения доллара. Она выразила мнение, что в сложившихся условиях приходится принимать меры для сведения экономических рисков к минимуму.
Политолог прокомментировал новые санкции США
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