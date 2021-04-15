Захарова заявила, что США поставили под сомнение целесообразность применения доллара

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Действия США заставляют сомневаться в целесообразности дальнейшего использования доллара и западных платежных систем. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Естественно, все это ставит под сомнение не только целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надежность использования подконтрольных Западу платежных механизмов", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Она отметила, что Россия вынуждена сокращать долю доллара в национальных и межгосударственных расчетах, так как экономическая политика США становится все менее предсказуемой, а доверие к Западу в вопросах обеспечения бесперебойного доступа к международной финансовой системе утрачивается.

"Мы прекрасно понимаем также, что Вашингтон использует и свою валюту, и свою финансовую систему как инструмент агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международной системы", – сказала представитель МИД.

Она подчеркнула, что в таких условиях приходится принимать меры для сведения экономических рисков к минимуму.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России необходимо двигаться в направлении перехода к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами. Он также отметил, что в стране уже идет работа над отказом от западных платежных систем.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что санкции зарубежных стран в определенный момент могут коснуться отключения России от западных платежных систем. Вместе с тем он назвал санкции непредсказуемым процессом.