Захарова заявила, что США поставили под сомнение целесообразность применения доллара

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Действия США заставляют сомневаться в целесообразности дальнейшего использования доллара и западных платежных систем. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Естественно, все это ставит под сомнение не только целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надежность использования подконтрольных Западу платежных механизмов", – приводит слова Захаровой ТАСС.
Она отметила, что Россия вынуждена сокращать долю доллара в национальных и межгосударственных расчетах, так как экономическая политика США становится все менее предсказуемой, а доверие к Западу в вопросах обеспечения бесперебойного доступа к международной финансовой системе утрачивается.
"Мы прекрасно понимаем также, что Вашингтон использует и свою валюту, и свою финансовую систему как инструмент агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международной системы", – сказала представитель МИД.
Она подчеркнула, что в таких условиях приходится принимать меры для сведения экономических рисков к минимуму.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России необходимо двигаться в направлении перехода к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами. Он также отметил, что в стране уже идет работа над отказом от западных платежных систем.
Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что санкции зарубежных стран в определенный момент могут коснуться отключения России от западных платежных систем. Вместе с тем он назвал санкции непредсказуемым процессом.
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