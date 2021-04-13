Лавров рассказал о работе России над отказом от западных платежных систем

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России необходимо продолжать работу, направленную на отказ от западных платежных систем. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с агентством IRNA.

Министр отметил, что РФ необходимо двигаться в направлении перехода к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами.

"В России мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами", – пояснил Лавров.

Глава МИД отметил, что Россия выступает против любых односторонних санкций, которые затрагивают наименее защищенные слои населения. Москва активно продвигает недопустимость введения подобных ограничений на международных площадках.

"С удовлетворением констатирую, что наша позиция пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе", – резюмировал Лавров.

Ранее Лавров назвал основную проблему политики США. Он выразил мнение, что американская сторона сохраняет контрпродуктивный курс на поддержание собственного глобального доминирования.

В свою очередь, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что рубль вскоре станет широко конвертируемой, принимаемой во всем мире валютой.