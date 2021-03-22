Лавров заявил о необходимости уходить от использования доллара

Фото: depositphotos/pressmaster

России для снижения санкционных рисков нужно уходить от использования доллара. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

Глава МИД отметил, что России также следует постепенно отказываться от использования контролируемых Западом платежных систем.

"Нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", – сказал Лавров.

Он отметил, что России и КНР следует взять курс на укрепление своей самостоятельности.

"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики", – передает слова Лаврова официальный сайт МИД РФ.

Лавров пояснил, что Запад продвигает свою повестку дня. По мнению главы МИД, она нацелена на сдерживание других стран.

"Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится на неправильной стороне истории. Исторический процесс все равно возьмет свое", – заключил российский министр.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года и согласился с тем, что считает Путина "убийцей". В ответ президент России пожелал Байдену здоровья, а также заявил, что Соединенным Штатам придется считаться с Россией.

Позднее Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, отметив, что такой формат будет интересным для россиян и американцев.