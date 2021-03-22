Лавров заявил о необходимости уходить от использования доллара

С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро
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России для снижения санкционных рисков нужно уходить от использования доллара. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.
Глава МИД отметил, что России также следует постепенно отказываться от использования контролируемых Западом платежных систем.
"Нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", – сказал Лавров.
Он отметил, что России и КНР следует взять курс на укрепление своей самостоятельности.
"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики", – передает слова Лаврова официальный сайт МИД РФ.
Лавров пояснил, что Запад продвигает свою повестку дня. По мнению главы МИД, она нацелена на сдерживание других стран.
"Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится на неправильной стороне истории. Исторический процесс все равно возьмет свое", – заключил российский министр.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года и согласился с тем, что считает Путина "убийцей". В ответ президент России пожелал Байдену здоровья, а также заявил, что Соединенным Штатам придется считаться с Россией.
Позднее Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, отметив, что такой формат будет интересным для россиян и американцев.
Отсутствие ответа США на предложение Путина Кремль расценит как отказ
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