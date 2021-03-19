Байден выразил уверенность, что в какой-то момент переговорит с Путиным

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Американский президент Джо Байден ответил на предложение Владимира Путина провести открытую дискуссию, выразив уверенность, что такой диалог состоится в обозримой перспективе. Об этом сообщает ТАСС.

"Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим", – заявил Байден во время общения с журналистами в Белом доме.

Ранее американский лидер заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года и согласился с тем, что считает Путина "убийцей". В ответ президент России пожелал Байдену здоровья, а также заявил, что Соединенным Штатам придется считаться с Россией.

Позднее Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, отметив, что такой формат будет интересным для россиян и американцев.