Эксперт оценил возможность ухода от долларовой зависимости

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России на повестке дня уже давно стоит вопрос переустройства международного финансового порядка, заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

"Если мы говорим об уходе, допустим, от доллара, значит, мы должны прийти к какой-то другой конвертируемой валюте, которую можно резервировать, то есть резервной валюте. Без резервной валюты обойтись невозможно", – сказал Суздальцев в беседе с RT.

Эксперт выразил уверенность, что рубль в итоге станет не только широко конвертируемой, принимаемой во всем мире валютой, но и резервной, а это позволит России выйти на новый уровень взаимоотношений с партнерами и не зависеть от политических решений США.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости уходить от использования доллара, чтобы снизить санкционные риски. Также он отметил, что нужно постепенно отказываться от использования контролируемых Западом платежных систем.

По словам Лаврова, России и Китаю следует взять курс на укрепление своей самостоятельности. Глава МИД РФ пояснил, что Запад продвигает свою повестку дня, которая нацелена на сдерживание других стран.

В феврале текущего года министерство финансов РФ включило в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) иену и юань. При этом были сокращены доли доллара и евро – с 45 до 35%. Доля фунтов стерлингов сохранилась неизменной на уровне 10%.

