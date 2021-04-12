Лавров назвал основную проблему политики США

Фото: kremlin.ru
Основной проблемы внешней политики США заключается в сохранении контрпродуктивного курса на поддержание собственного глобального доминирования, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает агентство Irna.
"Основная проблема, на наш взгляд, в том, что в Вашингтоне никак не могут отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, взятого в начале 1990-х годов после распада Советского Союза. Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна", – сказал министр.
По словам Лаврова, такую политику США делает ущербной и формирование многополярного мироустройства, которое, как он полагает, является более справедливым, демократичным и устойчивым.
"Несмотря на это, американцами при поддержке европейских союзников предпринимаются агрессивные шаги, направленные на слом моноцентричной международно-правовой архитектуры и на ее подмену так называемым "порядком, основанным на правилах", – подчеркнул Лавров.
Глава российского МИД отметил, что Москва отнюдь "не против того, чтобы все соблюдали правила", однако порядок формирования правил, продвигаемый Соединенными Штатами, категорически неуместен.
"Они должны вырабатываться не в узком кругу Вашингтона и его сателлитов в обход ООН, а в универсальных форматах – с участием всех ключевых мировых игроков и на основе действующих общепризнанных норм международного права", – пояснил Лавров.
Ранее Лавров назвал тупиковой линию Вашингтона в отношении Москвы. Также он заявил, что Россия ответит на любые недружественные шаги США. Он подчеркнул, что пока не видел конкретных каких-то решений.
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