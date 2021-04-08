Лавров отреагировал на сообщение о спецпредставителе США по "Северному потоку – 2"

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Новый спецпредставитель США по переговорам о проекте "Северный поток – 2", которого планирует назначить Джо Байден, по всей вероятности, будет всем грозить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"У них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток – 2". Будет просто ездить и всем грозить", – сказал Лавров, сообщает РБК.
Глава МИД России добавил, что такое решение укладывается в рамки нынешней дипломатии США.
Ранее стало известно, что Белый дом может назначить специального представителя по переговорам о проекте "Северный поток – 2" с целью его закрытия. Сообщалось, что такую должность помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предложил Амосу Хокстейну, занимавшему пост спецпредставителя и координатора по делам международной энергетики в администрации Барака Обамы.
Кроме того, Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток – 2". При этом источник в администрации США указал, что окончательное решение еще не принято. Пакеты санкций представят конгрессу в мае. Финальное решение будет принимать президент США Джо Байден.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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