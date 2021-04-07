Белый дом может назначить представителя по переговорам о "Северном потоке – 2" – СМИ

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Белый дом может назначить специального представителя Соединенных Штатов по переговорам о проекте "Северный поток – 2" с целью его закрытия. Об этом сообщает газета "Политико".

По информации издания, такую должность помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан предложил Амосу Хокстейну, занимавшему пост спецпредставителя и координатора по делам международной энергетики в администрации Барака Обамы.

Отмечается, что Хокстейн в 2020 году покинул пост директора наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских рассказал о важности завершения строительства "Северного потока – 2". По его словам, проект, несомненно, достроят.