В Госдуме отметили важность "Северного потока – 2"

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Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских рассказал о важности завершения строительства "Северного потока – 2". Об этом сообщает RT.

По его словам, проект, несомненно, достроят.

"Это не политический проект, как пытаются его представить некоторые страны, а проект коммерческий. И он выгоден как российской стороне, так и нашим западным партнерам", – отметил Ананских.

Он добавил, что проект важен консорциуму самых крупных компаний Европы, которые строят этот газопровод, а также самим европейским государствам. Отрицать рентабельность "Северного потока – 2" могут только США, уточнил Ананских.

"С этим может не соглашаться только Америка, но в данной ситуации, я думаю, европейские страны и политики понимают, что им надо думать о своих гражданах и своем бизнесе", – заключил парламентарий.

Ранее способное достроить "Северный поток – 2" судно "Академик Черский" прибыло к месту укладки газопровода. Готовность проекта оценивают на 95%. Осталось уложить около 121 километра (5%) от его общей протяженности.