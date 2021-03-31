Судно "Академик Черский" прибыло к месту укладки "Северного потока – 2"

31 марта, 23:23
Фото: dpa/picture-alliance/TASS/Jens Büttner
Способное достроить "Северный поток – 2" судно "Академик Черский" прибыло к месту укладки газопровода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.
"Судно "Академик Черский" прибыло на точку проведения работ", – подтвердили в компании.
Ранее трубоукладчик покинул Калининград после прохождения ходовых и предэксплуатационных испытаний. Сообщалось, что судно направляется в территориальные воды Дании.
Трубоукладчик находился в Калининграде с 9 марта. Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщал, что после испытаний "Академик Черский" начнет прокладку своего участка магистрали в исключительной экономической зоне Дании, где в настоящее время работает баржа "Фортуна".
19 января 2020 года в США ввели санкции против судна "Фортуна", которое укладывает "Северный поток – 2", и его владельца – компании "КВТ-Рус". В список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра".
Позднее в администрации США заявили, что считают "Северный поток – 2" плохой сделкой. Сообщалось, что американские власти продолжают следить за завершением строительства газопровода.
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