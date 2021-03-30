Способное достроить "Северный поток – 2" судно направилось в Данию

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Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло Калининград после прохождения ходовых и предэксплуатационных испытаний и направляется в территориальные воды Дании, где находится недостроенный участок газопровода "Северный поток – 2". Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Судно находилось в Калининграде с 9 марта. Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщал, что после испытаний "Академик Черский" начнет прокладку своего участка магистрали в исключительной экономической зоне Дании, где в настоящее время работает баржа "Фортуна".

19 января в США ввели санкции против судна "Фортуна", которое укладывает "Северный поток – 2", и его владельца – компании "КВТ-Рус". В список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра".

Власти Германии заявили, что считают санкции США против проекта "Северный поток – 2" вмешательством в европейский суверенитет. Такая позиция немецкого правительства была высказана в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.

В "Газпроме" полагают, что строительство "Северного потока – 2" завершится до конца 2021 года.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.