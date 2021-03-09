Судно "Академик Черский" прибыло в Калининград для испытаний

Фото: ТАСС/Jens BŸttner/dpa-Zentralbild/dpa

В Калининград прибыло судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое должно присоединиться к прокладке газопровода "Северный поток – 2" для прохождения ходовых и предэксплуатационных испытаний. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG накануне заявил, что после испытаний "Академик Черский" начнет прокладку своего участка магистрали в исключительной экономической зоне Дании, где в настоящее время работает баржа "Фортуна".

Ранее власти Германии заявили, что считают санкции США против проекта "Северный поток – 2" вмешательством в европейский суверенитет. Такая позиция немецкого правительства была высказана в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.

19 января 2020 года в США ввели санкции против судна "Фортуна", которое укладывает "Северный поток – 2", и его владельца – компании "КВТ-Рус". В список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра".

Позднее в администрации США заявили, что считают "Северный поток – 2" плохой сделкой. Сообщалось, что американские власти продолжают следить за завершением строительства газопровода.