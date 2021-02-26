СМИ узнали о четырех планах Германии по "Северному потоку – 2"

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Фото: ТАСС/dpa-Zentralbild/dpa/Stefan Sauer
Правительство ФРГ рассматривает четыре варианта действий в ситуации вокруг проекта "Северный поток – 2". Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники.
Уточняется, что власти Германии обсуждают вопрос, как удовлетворить американцев и заставить их отказаться от санкций против участвующих в строительстве трубопровода компаний.
В числе мер рассматривается временная остановка строительства газопровода, а также применение к трубопроводу в будущем так называемого механизма отключения, который увязывал бы поставки газа в ЕС со снабжением Украины.
Третий сценарий предусматривает значительное увеличение инвестиций в энергетический сектор Украины и усиление кооперации в энергетической области. Кроме того, четвертным вариантом решения может стать доведение строительства до конца.
Ранее Германия ответила на отказ компаний от работы с "Северным потоком – 2". При этом представитель Бундестага указал, что важным условием для ФРГ является транзит газа через Украину.
Также сообщалось, что Соединенные Штаты включили судно-трубоукладчик "Фортуна", задействованное в строительстве газопровода "Северный поток – 2", и его владельца – компанию "КВТ-РУС" – в еще один санкционный список.
При этом администрация президента США Джозефа Байдена сочла вводимые против газопровода "Северный поток – 2" санкции работающими.
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