Власти Германии оценили санкции США против "Северного потока – 2"

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Власти Германии считают санкции США против проекта "Северный поток – 2" вмешательством в европейский суверенитет. Такая позиция немецкого правительства была высказана в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.

В документе подчеркивается, что правительство Германии планирует обсудить вопрос отмены ограничений с новой администрацией США.

"Как только все компетентные лица с американской стороны будут утверждены сенатом США и, следовательно, официально займут свои должности, эта тема также станет частью первых переговоров", – заявили в кабмине Германии.

Как передает РИА Новости, в правительстве страны допустили, что США применят ограничения в отношении немецкого фонда, основанного властями земли Мекленбург – Передняя Померания для поддержки проекта "Северный поток – 2".

Ранее в Германии назвали риски отказа от "Северного потока – 2". Мнение по данному вопросу озвучила министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

19 января 2020 года в США ввели санкции против судна "Фортуна", которое укладывает "Северный поток – 2", и его владельца – компании "КВТ-Рус". В список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра".

Позднее в администрации США заявили, что считают "Северный поток – 2" плохой сделкой. Сообщалось, что американские власти продолжают следить за завершением строительства газопровода.