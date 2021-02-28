В Германии назвали риски отказа от "Северного потока – 2"

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В случае остановки строительства "Северного потока – 2" Германия рискует получить иски о возмещении ущерба, заявила изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

"Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа", – отметила Шульце.

Она добавила, что страна в течение минимум двух ближайших десятилетий будет нуждаться в газе.

"Кроме того, если мы остановим проект, то рискуем столкнуться с исками о компенсации ущерба в международных арбитражных судах", – добавила министр.

Ранее немецкая перестраховочная компания Munich Re Syndicate заявила о прекращении обслуживания проекта "Северный поток – 2". Представитель компании при этом не указал причину разрыва отношений, однако ряд СМИ сообщили, что это могло произойти из-за угрозы введения санкций со стороны США.

В компании Wintershall Dea также заявили о завершении финансирования строительства газопровода.

В Германии отметили, что такие решения компаний остаются за ними. Уточняется, что Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США по отношению к участникам строительства.

