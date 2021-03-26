В "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" будет достроен в этом году

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Строительство "Северного потока – 2" завершится до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров "Газпрома", председателя российского координационного комитета форума "Петербургский диалог" Виктора Зубкова.

"Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", – отметил Зубков, уточнив, что на данный момент работы выполнены на 90–92%.

Ранее власти США в очередной раз предостерегли участников строительства газопровода "Северный поток – 2" от продолжения реализации проекта. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что администрация Джо Байдена будет следовать законам, которые предполагают введение санкций против компаний, задействованных в строительстве трубопровода.

Блинкен сообщал, что Вашингтон изучает санкции против 15 судов, причастных к строительству газопровода, и компании-страховщика. Глава Госдепа также отмечал, что трубопровод достроен на 95%, однако США продолжают выступать против проекта.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.