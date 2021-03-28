Госсекретарь США заявил о намерении наращивать санкции против "Северного потока – 2"

18:48
Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa
В США намерены увеличить противодействие строительству газопровода "Северный поток – 2", заявил в эфире телеканала CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода. Мы дали ясно понять, что будем продолжать наращивать эти меры", – отметил Блинкен.
По его словам, в США данный проект считают "плохой идеей". Страна намерена донести свое мнение до Германии.
"Для нас важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру – Германии", – заключил госсекретарь.
Ранее Блинкен сказал, что разногласия по "Северному потоку – 2" между США и Германией сохраняются, однако они не помешают дальнейшему сотрудничеству стран. Он также предупредил Германию, что против компаний, участвующих в строительстве газопровода, могут ввести санкции. Он подчеркнул, что США готовы к решительным действиям.
При этом в "Газпроме" отметили, что строительство "Северного потока – 2" завершится до конца 2021 года.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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