Немецкое СМИ рассказало о разочаровании Германии в Байдене

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Немецкая газета Der Tagesspiegel рассказала о разочаровании Германии в президенте США Джо Байдене.
В материале отмечается, что надежды правительства ФРГ на улучшение взаимоотношений при новой американской администрации не оправдались.
После победы Байдена на президентских выборах в США власти Европы и Германии предвкушали возвращение к партнерскому сотрудничеству. Однако надежды федерального правительства не оправдались. В частности, не сдвинулась ситуация со строительством газопровода "Северный поток – 2" и переговорами по мирному урегулированию в Афганистане.
Автор материала указал, что первая личная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с немецким коллегой Хайко Маасом не стала хорошим предзнаменованием, поскольку перед мероприятием американская администрация удивила своих союзников несогласованным предложением о будущем Афганистана, которое сводит на нет все предыдущие планы.
Помимо этого, перед двусторонней встречей с главой МИД Германии Блинкен потребовал от Берлина окончательно остановить строительство "Северного потока – 2".
Госдеп США рассматривает возможность введения дополнительных санкций для остановки процесса строительства газопровода "Северный поток – 2". Под действие новых санкций может подпасть швейцарская компания Nord Stream AG, созданная для управления трубопроводом.
Кроме того, в санкционный список могут быть включены страховые и другие компании, работающие с судами-трубоукладчиками в Балтийском море, а также компании – поставщики материалов для реализации проекта.
Ранее власти США в очередной раз предостерегли участников строительства газопровода "Северный поток – 2" от продолжения реализации проекта. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что администрация Джо Байдена будет следовать законам, которые предполагают введение санкций против компаний, задействованных в строительстве трубопровода.
Блинкен сообщал, что Вашингтон изучает санкции против 15 судов, причастных к строительству газопровода, и компании-страховщика. Глава Госдепа также отмечал, что трубопровод достроен на 95 процентов, однако США продолжают выступать против проекта.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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