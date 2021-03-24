Госсекретарь США напомнил Германии о санкциях по "Северному потоку – 2"

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Разногласия по "Северному потоку – 2" между США и Германией сохраняются, однако они не помешают дальнейшему сотрудничеству стран. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

"Германия – один из наших ближайших союзников, у нас остаются глубокие разногласия по "Северному потоку – 2", но мы не позволим этому препятствовать нашей работе по другим вопросам на благо жителей наших стран", – цитирует Блинкена ТАСС.

Госсекретарь США предупредил Германию, что против компаний, участвующих в строительстве газопровода, могут ввести санкции. Он подчеркнул, что США готовы к решительным действиям.

Ранее сообщалось, что Госдеп Соединенных Штатов рассматривает возможность введения дополнительных санкций для остановки процесса строительства газопровода "Северный поток – 2". По их данным, под действие новых санкций может подпасть швейцарская компания Nord Stream AG, созданная для управления трубопроводом.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин убежден, что власти США не намерены ослаблять свое давление и будут добиваться остановки строительства газопровода "Северный поток – 2".