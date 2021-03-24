Госсекретарь США напомнил Германии о санкциях по "Северному потоку – 2"

Фото: Depositphotos/romatitov626.gmail.com
Разногласия по "Северному потоку – 2" между США и Германией сохраняются, однако они не помешают дальнейшему сотрудничеству стран. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.
"Германия – один из наших ближайших союзников, у нас остаются глубокие разногласия по "Северному потоку – 2", но мы не позволим этому препятствовать нашей работе по другим вопросам на благо жителей наших стран", – цитирует Блинкена ТАСС.
Госсекретарь США предупредил Германию, что против компаний, участвующих в строительстве газопровода, могут ввести санкции. Он подчеркнул, что США готовы к решительным действиям.
Ранее сообщалось, что Госдеп Соединенных Штатов рассматривает возможность введения дополнительных санкций для остановки процесса строительства газопровода "Северный поток – 2". По их данным, под действие новых санкций может подпасть швейцарская компания Nord Stream AG, созданная для управления трубопроводом.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин убежден, что власти США не намерены ослаблять свое давление и будут добиваться остановки строительства газопровода "Северный поток – 2".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: