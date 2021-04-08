Лавров пообещал, что РФ ответит на любые недружественные шаги США

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Россия ответит на любые недружественные шаги США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя возможные решения США против РФ.

Он подчеркнул, что пока не видел конкретных каких-то решений.

"Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России. Как-то быстро у них это получилось", – цитирует главу МИД РИА Новости.

Ранее появилась информация, что администрация США завершила обзор приписываемых России враждебных действий и теперь изучает возможность высылки дипломатов РФ и введения санкций. Под злонамеренные действия подпадают вмешательство в выборы и хакерская атака в отношении компании SolarWinds.

