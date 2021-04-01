В МИД заявили, что США страдают манией величия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что США страдают манией величия, когда идет речь о соблюдении правозащитных стандартов на их территории.

По словам Захаровой, Соединенные Штаты Америки не делают масштабных обзоров прав человека в собственной стране, однако при необходимости постоянно говорят о расколе собственного общества и о нарушении прав людей, не вынося это на международную арену.

"В общем-то интересно за ними наблюдать. Судя по реакции из Вашингтона (на доклад КНР о правах человека в США. – Прим. ред.), вот эта вот мания величия США, когда речь о соблюдении правозащитных стандартов у них в стране, только усиливается", – отметила представитель МИД в ходе брифинга.

30 марта Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад по правам человека, где в очередной раз раскритиковал Россию.

В частности, заявлялось, что граждане РФ не могут сменить свое правительство мирным путем через свободные и честные выборы и сильно ограничены в политических правах.

Ранее посол России в США заявил о глубочайшем кризисе в отношениях двух стран. Несмотря на усилия Москвы, изменить вектор развития отношений двух стран пока не удалось. Во многом это делается невозможным благодаря действиям американских властей, уточнил он.