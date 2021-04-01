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С 1 апреля генконсульство США в Екатеринбурге перестанет выдавать визы, но продолжит работу. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Салливан на официальном сайте американской дипмиссии.

Уточняется, что решение было принято по результатам проверки безопасности диппредставительства США, условий работы персонала в России и после консультаций с госдепом.

Генконсул Эми Сторроу объясняет такой режим работы значительными ограничениями в количестве российских виз для американских дипломатических работников.

В конце декабря прошлого года ряд СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что власти США рассматривают вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Однако тогда сотрудники генконсульства США во Владивостоке заявляли, что не располагают информацией о возможном закрытии.