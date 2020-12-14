У генконсульства США во Владивостоке нет данных о возможном закрытии

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
В генконсульстве США во Владивостоке сообщили, что не располагают информацией о возможном закрытии, о котором ранее сообщали СМИ. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя дипмисии.
"Никаких комментариев пока... Пока нет никакой информации на этот счет ", – сказал собеседник агентства.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке.
В настоящее время подразделения в Екатеринбурге оказывают услуги только при экстренных случаях. На такой формат работы они были переведены в марте из-за коронавируса. При этом во Владивостоке генконсульства по этой же причине временно полностью приостановили свою деятельность.
На прошлой неделе стало известно, что российское генеральное консульство в Нью-Йорке закрыли до конца года из-за ситуации с коронавирусом. В ведомстве отметили, что все записанные на прием граждане в указанные сроки будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы.
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