В Чэнду официально закрыли генконсульство США

08:05
Фото: ТАСС/Alex Plavevski/ЕРА
В Чэнду в соответствии с требованием китайской стороны официально закрыли Генконсульство США, сообщает РИА Новости.
После этого представители компетентных органов Китая вошли на территорию учреждения через главные ворота и приняли его в свое ведение.
Генконсульство США в Чэнду открыли в 1985 году. Оно отвечало за юго-запад страны, включая провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город Чунцин.
21 июля Штаты потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. В Вашингтон заявили, что приняли это решение ради защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В КНР же назвали это решение политической провокацией и пообещали принять ответные действия.
24 июля МИД страны потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду прекратило свою деятельность. В ведомстве также подчеркнули, что ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что эта односторонняя политическая провокация со стороны США нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений.
По его словам, до этого американские власти перекладывали вину на КНР посредством стигматизации, необоснованных нападок на соцсистему Китая, преследований сотрудников посольства и консульств КНР в США.
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