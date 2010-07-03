Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

Фото: depositphotos/denisismagilov

МИД Китая объявил о введении санкций против ряда неправительственных организаций США. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

Среди организаций, попавших под действие региональных ограничений, находится Human Rights Watch. Это объединение базируется в США, однако осуществляет мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира.

Санкции от Китая стали реакцией на принятие в США закона о правах человека в Гонконге. Документ подписал президент страны Дональд Трамп. Из закона следует, что американская администрация будет наблюдать за ситуацией и сообщать о нарушении прав человека. Кроме того, в документе предусмотрены санкции для виновных.

Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил, что Китай может попробовать надавить на США за счет влияния на курс юаня и обеспечить введение пошлин. Последняя мера, в частности, может навредить сельскохозяйственному сектору США.

