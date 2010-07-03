Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09:27

Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Andrew Harnik/AP

Дональд Трамп подписал закон под названием "О защите прав человека и демократии в Гонконге", таким образом поддержав протестующих в китайском мегаполисе, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Также президент США принял документ, запрещающий американским компаниям поставлять в Гонконг определенную полицейскую экипировку. Американский лидер подчеркнул, что сделал это "с уважением к председателю КНР Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга".

В Пекине выразили протест, назвав новый закон вмешательством во внутренние дела Китая. В МИД КНР заявили, что США допустили серьезное нарушение международного права и основных норм международных отношений.

Ранее Трамп говорил, что китайские власти действовали бы гораздо жестче по отношению к протестующим в Гонконге, если бы не опасались реакции США. Кроме того, недавно он заявил, что если бы не он, "Гонконг был бы раздавлен за 14 минут".

Американские СМИ назвали возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая. Журналист Гарри Казианис отметил, что поставки Австралии нескольких американских подводных лодок класса "Вирджиния" позволят США и их союзникам усилить военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это способствует расширению противодействия Китаю в регионе.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика