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Дональд Трамп подписал закон под названием "О защите прав человека и демократии в Гонконге", таким образом поддержав протестующих в китайском мегаполисе, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Также президент США принял документ, запрещающий американским компаниям поставлять в Гонконг определенную полицейскую экипировку. Американский лидер подчеркнул, что сделал это "с уважением к председателю КНР Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга".

В Пекине выразили протест, назвав новый закон вмешательством во внутренние дела Китая. В МИД КНР заявили, что США допустили серьезное нарушение международного права и основных норм международных отношений.

Ранее Трамп говорил, что китайские власти действовали бы гораздо жестче по отношению к протестующим в Гонконге, если бы не опасались реакции США. Кроме того, недавно он заявил, что если бы не он, "Гонконг был бы раздавлен за 14 минут".

Американские СМИ назвали возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая. Журналист Гарри Казианис отметил, что поставки Австралии нескольких американских подводных лодок класса "Вирджиния" позволят США и их союзникам усилить военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это способствует расширению противодействия Китаю в регионе.