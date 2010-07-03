Американские СМИ рассказали о "худшем кошмаре" для России и Китая

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Американские СМИ назвали возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая. Об этом пишет военно-политический журнал The National Interest.

Журналист Гарри Казианис отметил, что поставки Австралии нескольких американских подводных лодок класса "Вирджиния" позволят США и их союзникам усилить военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это способствует расширению противодействия Китаю в регионе.

Уточняется, что Австралия получит субмарины, которые предоставят больше возможностей для патрулирования обширных пространств.

Научный сотрудник Центра независимых исследований Саймон Коуэн заявил, что представление о том, что Австралия не должна опираться на зарубежную поддержку, является ложным. Он подчеркнул, страна значительно сильно полагается на помощь иностранных вооруженных сил и зарубежных оборонных компаний.

В августе прошлого года стало известно, что сварочный дефект в пусковых трубах для баллистических ракет может стать причиной приостановки обновления атомного подводного флота Великобритании, и некачественные детали поставили стране США.

