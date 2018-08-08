США поставили Великобритании бракованные детали для подлодок – СМИ

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Сварочный дефект в пусковых трубах для баллистических ракет может стать причиной приостановки обновления британского атомного подводного флота. Некачественные детали поставили из США.

Как сообщает The Times, к 2030 году ВМС Великобритании планировали заменить четыре подлодки класса Vanguard субмаринами класса Dreadnought. Строит их компания BAE Systems, использующая компоненты производства США. Пусковые установки для новых подлодок разрабатывает американская компания BWX Technologies.

Как пояснил представитель командования американских ВМС Билл Коуч, ни одну из поставленных из Штатов труб не устанавливали в подлодки после выявления дефекта.

Сейчас выясняются обстоятельства, при которых появился брак. В Минобороны отметили, что не планируют из-за проблем вносить изменения в график или бюджет.

"Мы в курсе расследования проблем с качеством сварки в пусковых установках баллистических ракет, произведенных американской компанией BWX Technologies, но наша программа Dreadnought идет по графику и в рамках бюджета, первая подлодка будет поставлена в начале 2030-х годов", – заявил представитель ведомства.

Программа модернизации сил ядерного сдерживания обойдется Британии примерно в 41 миллиард фунтов. Сейчас четыре подлодки Vanguard с ракетами Trident – единственная система ядерного оружия в распоряжении Великобритании. Все четыре судна стоят у Глазго, каждое оснащено 40 термоядерными боеголовками.