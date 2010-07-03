Китайский посол пошутил по поводу украинских инструкторов в Гонконге

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконг прибыли "украинские элементы", которые намерены поделиться протестным опытом, сообщает РИА Новости.

"Вроде бы они (украинцы) ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы". Видите, как смешно?, – заявил дипломат, уточнив, что в Гонконге подушевой ВВП составляет около 20 тысяч долларов.

Ханьхуэй отметил, что такое вмешательство осложняет урегулирование ситуации в регионе. При этом он назвал недостижимыми цели протестующих.

"Но гарантировать жизнь на уровне украинцев – это возможно", – резюмировал посол.

По данным МВФ, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Гонконге в прошлом году составил более 64 тысяч долларов, на Украине – более девяти тысяч.

Акции протеста в Гонконге длятся несколько месяцев. Поводом послужил закон об экстрадиции. 4 октября после введения запрета на ношение масок во время массовых собраний началась новая волна.