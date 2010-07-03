В Гонконге объявили красный уровень тревоги из-за протестов

Посетителей и сотрудников Законодательного собрания Гонконга эвакуировали из-за агрессии участников протестов, пишет РИА Новости.
Митинги продолжаются уже почти месяц. Это одна из самых масштабных политических акций в истории специального административного района Китая.
Возмущение граждан вызвал законопроект, который позволит рассматривать запросы об экстрадиции от властей КНР, Тайваня и Макао. Сейчас у Гонконга нет соглашения о выдаче с этими территориями. Власти утверждают, что мера затронет только причастных к серьезным преступлениям: убийствам и изнасилованиям. Критики документа заявляют о произволе судебной системы КНР, а также утверждают, что экстрадиция коснется обвиняемых в политических преступлениях.
Протесты приобрели особо агрессивный характер в день 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю. Демонстранты пытаются прорваться внутрь здания парламента.
Законопроект планировали рассмотреть 12 июня, но неоднократно переносили.
При этом протесты в Гонконге, собравшие примерно два миллиона участников, признаны самыми экологичными. Мирные шествия показали удивительную заботу о городе. Демонстранты не только собрали за собой мусор, но еще и рассортировали его. Демонстранты также не мешали передвижению общественного транспорта и скорой помощи – толпа расступалась перед машинами.
Консульство России в Гонконге предупредило в возможных беспорядках. Туристов просят проявлять осторожность и избегать мест массового скопления людей.
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