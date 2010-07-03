МИД РФ призвал избегать мест массового скопления людей в Гонконге

В МИД России дали рекомендации по безопасности в связи с возобновившимися многотысячными митингами в Гонконге.
"В Гонконге проходит очередная многотысячная акция протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", – говорится в микроблоге ситуационно-кризисного центра министерства в Twitter.
На прошлой неделе в Гонконге начались массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции. Он позволит отправлять на материк для судебного разбирательства в соответствии с законами КНР подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на гонконгской территории.
В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека. 11 человек арестованы.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм решила отложить рассмотрение инициатив. Центральные власти КНР поддержали ее.
Однако противники законопроекта снова вышли на акцию и требуют полностью отозвать пересмотр закона. От Лэм они требуют извинений. Звучат и призывы к отставке.
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