Эксперт рассказал о возможном ответе Китая на закон США о демократии в Гонконге

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Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в эфире ИА "НСН" рассказал, как Китай может ответить на закон США о демократии и правах человека в Гонконге.

"Ситуация в Гонконге складывается так, что Китай, возможно, будет вынужден поступить наихудшим образом. То есть силой подавить протест. Но Пекин делает все, чтобы этим путем не пойти", – отметил эксперт.

По его словам, в Китае понимают, что протест в городе поддерживается извне, и будут принимать меры, скорее всего, экономического характера. Котков также исключил военное противостояние с западными странами, которые являются важнейшими торговыми партнерами Китая.

Среди возможных контрмер Котков назвал "игры с курсами юаня" и введение пошлин, которые могут ударить по сельскохозяйственному сектору США.

Он сравнил ситуацию с событиями во Франции, где власти "пересидели" "желтых жилетов", подчеркнув, что вооруженное вмешательство в дела Гонконга противоречит тем условиям, на которых он в свое время стал частью Китая.

Котков назвал Гонконг слабым местом Китая, поскольку через него западные страны вмешиваются во внутренние дела.

Ранее Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге и одобрил запрет экспорта в Китай полицейских спецсредств. В ответ Пекин пригрозил контрмерами, а ответственность за их последствия возложил на американскую сторону.