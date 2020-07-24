Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

10:30

КНР потребовала от США закрыть генконсульство в Чэнду

политика за рубежом

Фото: depositphotos/jackmalipan

Китай выступил с требованием закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань. Об этом сообщает "Мир 24".

"Министерство иностранных дел КНР утром 24 июля оповестило посольство США, что Китай отзывает лицензию на учреждение и ведение деятельности генконсульства США в Чэнду, а также выдвинуло конкретные требования к генконсульству прекратить любую деятельность и мероприятия", – говорится в заявлении МИД КНР.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что эта односторонняя политическая провокация со стороны США нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений. По его словам, до этого американские власти перекладывали вину на КНР посредством стигматизации, необоснованных нападок на соцсистему Китая, преследований сотрудников посольства и консульств КНР в США.

21 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать