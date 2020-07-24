КНР потребовала от США закрыть генконсульство в Чэнду

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Китай выступил с требованием закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань. Об этом сообщает "Мир 24".

"Министерство иностранных дел КНР утром 24 июля оповестило посольство США, что Китай отзывает лицензию на учреждение и ведение деятельности генконсульства США в Чэнду, а также выдвинуло конкретные требования к генконсульству прекратить любую деятельность и мероприятия", – говорится в заявлении МИД КНР.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что эта односторонняя политическая провокация со стороны США нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений. По его словам, до этого американские власти перекладывали вину на КНР посредством стигматизации, необоснованных нападок на соцсистему Китая, преследований сотрудников посольства и консульств КНР в США.

21 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне.

