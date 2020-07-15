Китай отреагирует на закон США "Об автономии Гонконга" новыми санкциями

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Фото: depositphotos/jackmalipan
Власти Китая осудили принятие в США закона "Об автономии Гонконга" и намерены воздействовать на Вашингтон с помощью новых санкций. Об этом сообщает РИА Новости.
Министерство иностранных дел КНР уточнило, что принятые меры будут действовать в отношении отдельных граждан США и целых компаний. Китайские власти также призвали отменить закон и прекратить вмешательство во внутренние дела страны.
"Если США будут стоять на своем, Китай обязательно даст решительный ответ", – подчеркнули в МИД КНР.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за действия в отношении официального Гонконга и местных жителей. Американский лидер подчеркнул, что документ позволит эффективнее бороться с теми, кто "ограничивает свободы".
Кроме того, Трамп рассказал об отмене экономических льгот, ранее введенных в отношении Гонконга. Президент США объяснил, что автономия приравнивается к материковому Китаю и теперь обе госструктуры будут выплачивать значительные пошлины.
В ноябре 2019 года МИД Китая объявил о введении санкций против ряда неправительственных организаций США. В частности, в их число попала общественная организация Human Rights Watch. Санкции от Китая стали реакцией на принятие в США закона о правах человека в Гонконге.
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