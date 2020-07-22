В Китае отреагировали на требование США о закрытии консульства в Хьюстоне

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США потребовали закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне. В Китае посчитали данное требование провокацией, приводит ТАСС заявление официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня.

"Эта односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение между Китаем и США", – сообщил дипломат в ходе брифинга. По словам Вэньбиня, до этого американские власти перекладывали вину на КНР посредством "стигматизации, необоснованных нападок на соцсистему Китая, преследований сотрудников посольства и консульств КНР в США".

В частности, сотрудник дипмиссии обращает внимание, что закрытие генерального консульства в КНР за столько короткий срок станет беспрецедентной эскалацией недавних действий США по отношению к Китаю.

Известно, что 21 июля Соединенные Штаты потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне.

Ранее говорилось, что США планируют создать антикитайскую коалицию. Госсекретарь США подчеркнул, что все государства должны понимать угрозу, которую представляет Китай для стран, "понимающих ценность свободы и демократии".