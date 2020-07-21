США планируют создать антикитайскую коалицию

20:14
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США планируют создать международную коалицию для противодействия Китаю, сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Майкла Помпео.
Во время встречи с главой МИД Великобритании Домиником Раабом он заявил, что нынешняя линия поведения коммунистической партии Китая не соответствует интересам китайцев. Он обвинил КНР в систематическом нарушении международного правопорядка.
Помпео напомнил о ситуации, сложившейся в Южно-Китайском море из-за противостоянии Китая и Индии. Также он указал на роль Китая в распространении коронавируса. По мнению Помпео, КНР скрывала информацию о COVID-19, в чем ему содействовала "коррумпированная" Всемирная организация здравоохранения. Кроме того, он обвинил Китай в попытках похищения американской интеллектуальной собственности.
Госсекретарь США подчеркнул, что все государства должны понимать угрозу, которую представляет Китай для стран, "понимающих ценность свободы и демократии". Помпео отметил, что все страны должны противодействовать КПК на всех направлениях, которые были упомянуты главой американского Госдепа.
Ранее президент США Дональд Трамп уведомил конгресс страны о выходе американцев из ВОЗ. Сенатор-демократ Роберт Менедес считает данное решение ошибочным, поскольку оно угрожает защищенности и здоровью нации.
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