Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

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Президент США Дональд Трамп направил конгрессу официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел США из ВОЗ в разгар пандемии", – заявил американский сенатор-демократ Роберт Менедес.

По мнению политика, данное решение угрожает защищенности и здоровью нации.

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой действий ВОЗ по предупреждению коронавирусной инфекции и борьбе с пандемией COVID-19. В частности, американский лидер обвинил организацию в отказе от необходимых реформ и сокрытии масштабов распространения инфекции в КНР.

