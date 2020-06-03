ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с COVID-19

12:00
Фото: ТАСС/Jean-Christophe Bott/Zuma
Всемирная организация здравоохранения благодарна партнерам из России за вклад в организацию борьбы с COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
"Я благодарен нашим партнерам в РФ, Германии, Великобритании, Польше за их вклад в нашу оперативную работу. За предоставление бригад по оказанию медицинских услуг, мобильных лабораторий и специалистов", – приводит слова Клюге РИА Новости.
Как отмечается, военные медики из РФ оказали помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении в борьбе с коронавирусом. Всего за рубежом российские специалисты провели дезинфекцию 140 населенных пунктов, обработали более 3 миллионов квадратных метров поверхностей зданий и сооружений, а также около 1 миллиона квадратных метров площадей и дорог.
Накануне Владимир Путин заявил, что российское правительство применяло своевременные действия в части борьбы с COVID-19. Президент выразил мнение, что для противостояния вызовам государство должно действовать профессионально, выверенно и результативно.
Ранее Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией во время телефонного разговора. Стороны отметили важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности, а также мер доверия в военной сфере.
Стало ли меньше тяжелых пациентов с COVID-19
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