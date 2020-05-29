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В мире

29 мая, 22:27

Трамп сообщил о разрыве отношений США с ВОЗ

за рубежом власть

Фото: AP/TASS/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп рассказал, что страна прекратит отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Из-за того, что они отказались проводить требуемые реформы, мы сегодня прекращаем отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения", – сказал американский глава.

Как отметил Трамп, США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу. Американский президент добавил, что до этого США выделяли ВОЗ около 450 миллионов долларов.

По словам Трампа, ВОЗ не смогла предоставить необходимую информацию своевременно. Также он обвинил организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку COVID-19.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Согласно последним данным организации, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заражения, более 350 тысяч человек скончалось.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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