Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

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Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют США. Такой ультиматум выдвинул Дональд Трамп директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу, сообщает РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что его администрация провела расследование и выявила неудачное реагирование ВОЗ на пандемию коронавируса.

"Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ", – заявил Трамп.

В частности, он потребовал от организации проявить независимость от Китая. Кроме того, президент США начал обсуждать с ВОЗ вопрос реформирования организации.

"Ясно, что ваши систематические ошибки и ошибки организации в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого", – заключил Трамп.

Ранее американский лидер пообещал, что вскоре примет окончательное решение касательно финансирования ВОЗ. Размер взносов составлял 500 миллионов долларов. Трамп пообещал найти более эффективный способ применения этим деньгам.

Он объяснил, что ВОЗ не смогла предоставить необходимую информацию своевременно. Также он обвинил организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку COVID-19. Кроме того, организация скрыла некоторые сведения от мировой общественности, считает он.

Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место по числу заболеваний и умерших.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным организации, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончалось.