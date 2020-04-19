Трамп пообещал найти более эффективное применение предназначенным для ВОЗ деньгам

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Президент США Дональд Трамп пообещал найти более эффективный способ применения деньгам, которые Вашингтон ежегодно направлял в качестве взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что данное заявление американский лидер сделал на брифинге в Белом доме. По его словам, размер выделяемых взносов составлял 500 миллионов долларов.

"Мы найдем способы направить их на то, чтобы оказать людям куда более ощутимую помощь", – подчеркнул Трамп.

Американский президент также отметил, что США находит в работе ВОЗ новые проблемы.

"Всемирная организация здравоохранения – мы обнаруживаем все больше и больше проблем", – резюмировал Трамп.

Ранее стало известно, что США окажет помощь России аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее заявление сделал президент страны Дональд Трамп.

Позднее в Кремле прокомментировали заявление американского лидера о готовности США помочь России. Так, в Москве сочли такое предложение "очень любезным".