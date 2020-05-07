Путин и Трамп позитивно оценили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп позитивно оценили сотрудничество двух стран, обсуждая ситуацию вокруг пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны договорились наращивать координацию в этом направлении, говорится в сообщении. В частности, США предложили направить в Россию партию медицинского оборудования.
Затронуто положение на мировом рынке нефти. Лидеры государств отметили своевременность заключения нового соглашения ОПЕК+, которое заработало с 1 мая и уже оказало влияние на стабилизацию нефтяных цен.
Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. Акцентирована историческая значимость союзнических отношений. Стороны считают, что, следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности. Речь идет в том числе об обеспечении стратегической стабильности, борьбе с терроризмом, урегулировании региональных конфликтов, противодействии эпидемиям.
В апреле Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-летию со дня встречи советских и американских войск на реке Эльбе. Подчеркивалось, что "дух Эльбы" стал символом и примером таких ситуаций в российско-американских отношениях, когда противоречия откладываются и начинается сотрудничество ради общей цели.
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