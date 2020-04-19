Трамп счел "прекрасными" отношения с Россией

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Президент США Дональд Трамп оценил отношения его государства с Россией. Он отметил, что они складываются наилучшим образом, передает "Газета.ру".

"У нас прекрасные взаимоотношения с Россией", – заявил американский лидер.

Отмечается, что такую оценку он высказал по итогам обсуждения с Москвой сделки по снижению нефтедобычи. Трамп рассказал, что тесно контактировал с президентом России Владимиром Путиным, который, по его словам, проявил себя как настоящий джентльмен.

"То, чего мы сделали, было действительно важно", – резюмировал американец.

Ранее лидер США поблагодарил Путина и короля Салмана за сделку по нефти. Главы государств поддержали новую сделку по нефти ОПЕК+ и отметили большое значение этой договоренности. Помимо этого, они обсудили вопросы стратегической безопасности и договорились продолжить контакты.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ждут улучшения отношений со Штатами. Он отметил, что участившиеся контакты глав государств не свидетельствуют об их сдвиге в лучшую сторону.