Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко, передает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора они обсудили ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Путин и Лукашенко обменялись информацией по поводу мер, предпринимаемых с целью сдерживания угрозы расширения пандемии.

Кроме того, были затронуты некоторые вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках Союзного государства. Лукашенко также рассказал о подготовке к праздничным мероприятия, приуроченным к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе переговоров президент Белоруссии также пожелал скорейшего выздоровления Михаилу Мишустину, у которого ранее была обнаружена коронавирусная инфекция. В конце разговора Путин и Лукашенко договорились о поддержке контактов друг с другом.

Ранее президент Белоруссии заявил, что военный парад, который планируется 9 мая, отменить невозможно. Он подчеркнул, что торжественное мероприятие имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для его государства.