Трамп заявил о снижении смертности из-за коронавируса в США

10:04
Фото: ТАСС/Chris Kleponis/POOL/EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что смертность от коронавирусной инфекции на территории страны начала снижаться. Об этом сообщает "Экспресс газета".
При этом Трамп отметил, что в стране увеличиваются новые случаи коронавируса, уточнив, что происходит это из-за массового тестирования граждан страны на COVID-19.
"Новые случаи растут из-за массового тестирования, смертей становится меньше, показатели смертности низкие и стабильные. Фальшивые новостные СМИ должны об этом информировать, а также о том, что число новых рабочих мест ставит рекорды", – заявил Трамп.
Накануне сообщалось, что в США за сутки зарегистрировали около 57,5 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом был обновлен рекорд зафиксированных за 24 часа заболевших COVID-19 в стране.
До этого наибольшим количеством зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом за сутки был показатель в 55 220 человек.
Отмечается, что за последние девять дней семь раз статистика выявления случаев COVID-19 доходила до пиковых цифр. Рекордных показателей рост количества зафиксированных заболеваний достигал в 16 штатах за последнюю неделю.
В мире зафиксировано более 11 млн случаев коронавируса
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